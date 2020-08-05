البطريرك الراعي يوجه نداء لدول العالم لإنقاذ بيروت المنكوبة

وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، نداء إلى دول العالم لإنقاذ مدينة بيروت، إثر الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، بمنأى عن أي اعتبار سياسي.وقال الراعي في ندائه إن "بيروت مدينة منكوبة كأنها ساحة حرب من دون حرب، واستشهد عشرات المواطنات والمواطنين، وأصيب آلاف الأشخاص، وقد حصل كل ذلك والدولة في حالة انهيار اقتصادي ومالي يجعلها عاجزة عن مواجهة هذه الكارثة".وأضاف أن "الكنيسة ترى نفسها اليوم أمام واجب كبير هي عاجزة بقواها الذاتية عن تحمله، لكنها متضامنة مع المنكوبين وأهالي الضحايا والجرحى والمشردين الذين تستقبلهم في مؤسساتها".وشكر الراعي باسم الكنيسة في لبنان، الدول التي أعلنت عن استعدادها لمساعدة بيروت، متوجها إلى "الدول الشقيقة والصديقة والكبرى، وإلى الأمم المتحدة، أن تبادر إلى تقديم المساعدات لإنقاذ بيروت بمنأى عن أي اعتبار سياسي".وتابع الراعي أن "لبنان الذي قدم للعالم الحرف يستحق أن يكون أشقائه وأصدقائه إلى جانبه، بما يسعفه لإعادة ترميم عاصمته من خلال إنشاء صندوق سريع بإشراف أممي لتوزيع هذه المساعدات".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.