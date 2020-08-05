أفغانستان تعيد فتح الجامعات بعد إغلاق 5 أشهر بسبب كورونا

أعادت أفغانستان فتح جميع الجامعات اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.وأكد متحدث باسم وزارة التعليم العالي حضور الطلاب والمدرسين للجامعات اليوم.وأضاف أنه يتعين على الجميع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مضيفا أنه سوف يتم تطهير الحرم الجامعي يوميا.وأوضح، " إذا تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا بين طلابنا أو مدرسينا، سوف يتم إرسال صاحب الحالة للعزل المنزلي لمدة أسبوعين".وكان قد تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في منتصف مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ولكن استمرت المحاضرات الجامعية عبر شبكة الانترنت.وقد تم إجراء اختبارات فحص كورونا لنحو 90 ألف شخص فقط في أنحاء أفغانستان بسبب الموارد المحدودة، من بين هذا العدد، ثبت إصابة أكثر من 40% بالفيروس، وهو أحد أعلى النسب في العالم.