انطلاق فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان

انطلقت فعاليات ورشة عمل "المشروعات البحثية الممولة: الجهات المانحة وفرص التمويل المتاحة" التى نظمتها وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى.وتأتي الورشة تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة دعم البحث العلمى للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يسهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.حاضر في ورشة العمل الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، مؤسس ومدير معمل الأبحاث اللاسلكية بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة مجمع الابداع والبحث العلمى بالجامعة ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي.وشهدت ورشة العمل مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة وذلك عبر برنامج زووم.وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية أن ورش العمل والمشروعات البحثية تساهم فى تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن توفر مخرجاتها حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأشارت إلى أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، حيث أن فرص التمويل تؤدى إلى مشروعات بحثية متميزة لنشر دولى يصب فى رفع مستوى التصنيف ما يحقق مردود كبير للجامعة.وأكد الدكتور محمد القصاص على حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على فرص التمويل المتاحة داخل مصر سواء الفرص المعلن عنها من قبل الجامعة أو من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا أو أكاديمية البحث العلمى، كذلك تم استعراض طريقة التقديم وكتابة المشاريع البحثية للتقدم للمنح، وفى ختام ورشة العمل تم مناقشة النداء الأخير الذي أعلنته أكاديمية البحث العلمى للتقدم بالأبحاث وأولويات الأبحاث فيما بعد كورونا، ومنها ما يخص الكليات العلمية وكذلك الكليات النظرية.