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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في سويسرا تصل لـ35 ألفا و746 والوفيات 1981

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:55 ص
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 35 ألفا و746 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1981 حالة، وتعافى 31 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.

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