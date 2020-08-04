بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا بشأن ما تردد عن وجود خطأ في رصد درجات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020.وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه لا صحة لما نسب إلى الوزارة بشأن وجود أخطاء في عملية رصد ومراجعة درجات الطلاب بالمرحلة الثانوية، خاصة مادة اللغة العربية، وأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.وأوضحت أنه مجرد حدوث جبر للكسور للقيمة الأعلى في درجات مادة اللغة العربية نتيجة لعدم تهيئة نسخة البيانات التي تم تسليمها إلى المواقع، علمًا أنه على الفور تم التنسيق مع إدارة هذه المواقع لتسليمها نسخة من النتيجة بعد التهيئة، والتأكد من نسخها بشكل سليم، وذلك لاتخاذ اللازم وسرعة النشر.كما أكدت الوزارة لجميع الطلاب وأولياء الأمور أنه تم نشر نتيجة الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزامن مع إعلان النتيجة على بعض المواقع الصحفية.وأهابت وزارة التربية والتعليم بوسائل الإعلام مراجعة الوزارة قبل نشر أي تصريحات من شأنها إثارة حفيظة أولياء الأمور.