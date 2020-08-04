«خطأ فادح».. مفاجأة في إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020





وتمثل الخطأ وفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة في عدم حصول أي طالب بالثانوية العامة 2020 على نسبة نجاح 100%، وتم وضع صفر أمام خانة شريحة مجموع ١٠٠%.



بينما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة صباح اليوم، حصول ١٤ طالبا على نسبة نجاح 100% بمجموع 410 درجات، وهو ما أظهرته أيضا قوائم الطلاب أوائل الجمهورية.





كشفت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطأ فادح وقع فيه معدو الإحصائية الرسمية في تحديد نسب الطلاب الحاصلين على شرائح المجاميع المختلفة ومقارنتها بالعام الماضي.وتمثل الخطأ وفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة في عدم حصول أي طالب بالثانوية العامة 2020 على نسبة نجاح 100%، وتم وضع صفر أمام خانة شريحة مجموع ١٠٠%.بينما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة صباح اليوم، حصول ١٤ طالبا على نسبة نجاح 100% بمجموع 410 درجات، وهو ما أظهرته أيضا قوائم الطلاب أوائل الجمهورية.

إحصائيات نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.