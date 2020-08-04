السادسة مكرر بالثانوية: «بكتب الرواية والشعر.. وبتمنى أدخل إعلام»

حصلت الطالبة سهيلة أحمد حسانين، الطالبة بمدرسة الشهيد شريف الرفاعي الرسمية لغات بالقاهرة، على المركز السادس مكرر بشعبة الأدبي علوم بمجموع 407.5 درجة.وبسؤال الطالبة "سهيلة" عن ميولها الأدبية، قالت لـ"الدستور"، إنها بدأت فى كتابة رواية بعنوان "دوام مؤقت" ولكنها لم تنته بعد منها."سهيلة" تكتب الشعر أيضًا حيث حصلت على المركز الأول فى اللقاء الشعري على مستوى الجمهورية بوزارة التربية والتعليم.وبسؤالها عن الكلية التى ترغب في الانضمام إليها، قالت إنها تتمنى دخول كلية الإعلام حيث تهتم بالكتابة بشكل كبير.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.