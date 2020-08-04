«التعليم» تعلن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020 (صور)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإحصائيات الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2020 للعام الدراسي 2019- 2020.وأوضحت الإحصائيات ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020 العام الحالي عن الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة نجاح 81%، وتصدرت محافظتا القاهرة والمنوفية قائمة الأوائل في شعبة العلمي رياضة، حيث ضمت قائمة الأوائل 11 من البنين و2 من البنات، أما علمي علوم فتصدرت محافظتا سوهاج والدقهلية قائمة الأوائل بـ7 بنين و5 بنات.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.