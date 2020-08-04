«حماية المستهلك»: القانون يضمن حق استبدال واسترجاع السلع خلال 30 يومًا

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بجولات في مختلف الميادين العامة خلال الأيام الماضية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.وأضاف سمير في تصريحات لبرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن قانون حماية المستهلك الجديد يضمن الكثير من الحقوق للمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تعريف المواطنين والتجار والموردين بحقوقهم والتزاماتهم طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن سعر المنتج ومواصفاته يجب أن يكون واضحًا للمستهلك.وأوضح أن قانون حماية المستهلك يضمن حق استبدال واسترجاع السلعة في حالة وجود عيب بها خلال 30 يومًا، مع حق المستهلك في الحصول على فاتورة عند الشراء.