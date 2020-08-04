«فورمولا 1» يؤكد إقامة تجربة حرة واحدة قبل سباق إيمولا

أكد منظمو سباقات "فورمولا 1" اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن تقام تجربة واحدة فقط في سباق الجائزة الكبرى بمضمار إيمولا الإيطالي، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر بدلا من ثلاث تجارب حيث يقام على مدار يومين فقط.وذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لفورمولا1- أنه سيتم إقامة تجربة لمدة 90 دقيقة في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة بتوقيت جرينتش) يوم 31 أكتوبر، وتقام التجربة الرسمية في الساعة الثانية ظهرًا.وسيقام السباق نفسه مبكرا بساعتين عن السباقات الأخرى التي تقام في أوروبا، حيث يبدأ الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهرا، حيث أن في هذا الوقت من العام لا تقام السباقات في أوروبا كما أن الظلام يحل مبكرا.وفي الطبيعي، دائما ما تشهد سباقات فورمولا1- إقامة تجربتين كل منهما تستغرق 90 دقيقة يوم الجمعة وتجربة أخرى تتعدى الـ60 دقيقة قبل التجربة الرسمية يوم السبت.وتعود سباقات "فورمولا 1" لمضمار إيمولا للمرة الأولى في آخر 14 عاما بعد أن تمت إضافة السباق الذي يدعى رسميا سباق إميليا رومانا للجائزة الكبرى- للتقويم الذي تم تجديده بسبب فيروس كورونا بجانب سباق نوربيرجرينج الألماني وسباق بورتيماو البرتغالي.ومن المقرر أن يقام السباق بالبرتغال يوم 25 أكتوبر المقبل وذكرت تقرير إخباري أن إقامة تجربة حرة واحدة يوم الجمعة في سباق إيمولا من أجل تخفيف العبء على الفرق ومنحهم يوما إضافيا لنقل معداتهم من البرتغال لإيطاليا.وسيكون سباق إيمولا هو ثالث سباق يقام في إيطاليا، حيث يتبع السباقين الذين يقاما في سبتمبر المقبل بمونزا وموجيلو، وحتى الآن هو آخر 13 سباقا في التقويم المعدل.ويريد مسؤولو "فورمولا 1" إنهاء الموسم في ديسمبر بالبحرين وأبو ظبي، ويمكن أيضا إقامة سباق أو اثنين آسيويين في نوفمبر.