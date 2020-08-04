رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فورمولا 1» يؤكد إقامة تجربة حرة واحدة قبل سباق إيمولا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:41 م
فورمولا
فورمولا
وكالات
طباعة
أكد منظمو سباقات "فورمولا 1" اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن تقام تجربة واحدة فقط في سباق الجائزة الكبرى بمضمار إيمولا الإيطالي، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر بدلا من ثلاث تجارب حيث يقام على مدار يومين فقط.

وذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لفورمولا1- أنه سيتم إقامة تجربة لمدة 90 دقيقة في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة بتوقيت جرينتش) يوم 31 أكتوبر، وتقام التجربة الرسمية في الساعة الثانية ظهرًا.

وسيقام السباق نفسه مبكرا بساعتين عن السباقات الأخرى التي تقام في أوروبا، حيث يبدأ الساعة الواحدة وعشر دقائق ظهرا، حيث أن في هذا الوقت من العام لا تقام السباقات في أوروبا كما أن الظلام يحل مبكرا.

وفي الطبيعي، دائما ما تشهد سباقات فورمولا1- إقامة تجربتين كل منهما تستغرق 90 دقيقة يوم الجمعة وتجربة أخرى تتعدى الـ60 دقيقة قبل التجربة الرسمية يوم السبت.

وتعود سباقات "فورمولا 1" لمضمار إيمولا للمرة الأولى في آخر 14 عاما بعد أن تمت إضافة السباق الذي يدعى رسميا سباق إميليا رومانا للجائزة الكبرى- للتقويم الذي تم تجديده بسبب فيروس كورونا بجانب سباق نوربيرجرينج الألماني وسباق بورتيماو البرتغالي.

ومن المقرر أن يقام السباق بالبرتغال يوم 25 أكتوبر المقبل وذكرت تقرير إخباري أن إقامة تجربة حرة واحدة يوم الجمعة في سباق إيمولا من أجل تخفيف العبء على الفرق ومنحهم يوما إضافيا لنقل معداتهم من البرتغال لإيطاليا.

وسيكون سباق إيمولا هو ثالث سباق يقام في إيطاليا، حيث يتبع السباقين الذين يقاما في سبتمبر المقبل بمونزا وموجيلو، وحتى الآن هو آخر 13 سباقا في التقويم المعدل.

ويريد مسؤولو "فورمولا 1" إنهاء الموسم في ديسمبر بالبحرين وأبو ظبي، ويمكن أيضا إقامة سباق أو اثنين آسيويين في نوفمبر.

موضوعات متعلقة

نتيجة ثالثة ثانوي.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

الاستعلام الفوري عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادي الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متاحة كاملة| نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم .. اعرفها من هنا

(نتيجتك) نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتجتك عندنا| نتيجة الثانوية العامة 2020 | بيانات الصف الثالث الثانوي بالأرقام

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. طالع نتيجة الصف الثالث الثانوي من الدستور

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من هنا برقم الجلوس DOSTOR

نتيجتك.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط الرسمي- وزارة التربية والتعليم

ادخل هنا| اللينك الرسمي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020

بدون توقف.. تعرف على نتيجتك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
محمد جبريل
القس. رفعت فكرى
كن قنوعًا واستمتع بحياتك
لواء. محسن الفحام
الإخوان... وأوهام الخلافة
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة «إبداعات فنية 2»

عبدالمنعم شميس يواصل سرد حكاياته في «حرافيش القاهرة»

«مبيض النحاس والصرماتي».. بعيون الفيزيائي الفرنسى لويس مالوس

«محاكم التفتيش».. كتاب جديد للشيخ سلطان القاسمي