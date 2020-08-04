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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:36 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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يعتمد وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الآن، نتيجة الثانوية العامة 2020، ويعلن في مؤتمر صحفي أسماء الأوائل بالثلاث شعب، ومن المقرر أن يقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لإبلاغهم.

وأكد وزير التعليم، أنه ستتم إتاحة النتيجة لجميع الطلاب، في الساعة الثانية ظهرًا على موقع الوزارة.

ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤهم من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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