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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: 42% من الأتراك لا يعجبهم أردوغان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:26 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أظهر استطلاع للرأي في تركيا، أن أكثر من 42% لا يعجبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن غالبية الأتراك يفضلون النظام البرلماني، فضلا عن رفض شعبي واسع إجراء انتخابات مبكرة.

وكشف رئيس مركز أوراسيا للأبحاث، كمال أوزكيراز، أن أردوغان حاز على أكبر نسبة إعجاب بين زعماء الأحزاب السياسية بنسبة 37.8%، بينما أبدى 42.1% عدم إعجابهم بالرئيس وزعيم حزب العدالة والتنمية.

وفي المركز الثاني حل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، حيث أبدى 32.4% ممن شملهم استطلاع الرأي إعجابهم به، وقال 46.3% إن كيلتشدار أوغلو لا يعجبهم.

وحلت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنر، ثالثة في قائمة الزعماء السياسيين الأكثر شعبية في تركيا، حيث أعلن 21.9% أنهم يحبون أكشنر، و54.7% غير معجبين بزعيمة حزب الخير أو المرأة الحديدية كما تلقب في تركيا.

فيما جاء الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين ديمرتاش، رابعا بـ15.3%، بينما أبدى 67.8% عدم إعجابهم بديمرتاش، فيما حل رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، سابعا بـ9.9%، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، ثامنا بـ4.1%، وفقا لما نقلته العربية نت.

ولدى سؤال الفئة المستهدفة باستطلاع الرأي عن تفضيلهم للنظام الرئاسي المعمول به الآن في تركيا أو العودة إلى النظام البرلماني، فضل 58.9% النظام البرلماني، فيما قال 32% إنهم يحبذون النظام الرئاسي.

ولم تتوقع غالبية الفئة المستهدفة بالاستطلاع إجراء انتخابات مبكرة ولا تتوقع الغالبية العظمى من المواطنين انتخابات عامة مبكرة في الاستطلاع، حيث أجاب 56.4% بالنفي على السؤال المطروح حول إمكانية انتخابات مبكرة هذا العام، وتوقع 33.5% حدوث الانتخابات المبكرة.

فيما توقع 72.3% إجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل، وقال 15.6% إنهم لا يتوقعون حدوث انتخابات مبكرة العام القادم، وفي حال حصولها أي الانتخابات فإن أردوغان سيحصل على 44.9% من أصوات الناخبين.

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