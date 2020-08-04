تحديد موعد جديد لإطلاق صاروخ «أريان 5»

أعلنت شركة "أريان سبيس" الأوروبية للفضاء عن موعد جديد لإطلاق أول صاروخ بعد الإغلاق ويحمل اسم "أريان 5".وقالت الشركة الفضائية إنها ستطلق الصاروخ في 14 أغسطس من ميناء كورو الفضائي في جيانا الفرنسية.وأعلنت الشركة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أنه إذا تم تحسين عملية التحضير بشكل أكبر، فقد يتم تعجيل الإطلاق يومًا واحدًا ليصبح 13 أغسطس.وكان من المقرر إطلاق رحلة أريان رقم 253 يوم الجمعة الماضي، ومع ذلك، اضطرت الشركة لتأجيل الإطلاق بسبب مشاكل فنية.وذكرت الشركة يوم السبت الماضي أن العد التنازلي لإطلاق الصاروخ توقف بسبب الآداء غير المتوقع لجهاز استشعار داخل خزان الهيدروجين السائل في المركبة، وتم استبداله في وقت لاحق.وتتكون حمولة الصاروخ من قمرين اصطناعيين للاتصالات، أحدهما لشركة "إنتلسات" والآخر لشركة "ماكسمار" وشركة نظام البث الفضائي (بي-سات).