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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تتقدم 34 مركزًا فى تصنيف «ليدن»

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:45 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت 34 مركزًا هذا العام في تصنيف "ليدن" الهولندي على مستوى 30 ألف جامعة عالمية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 1% على مستوى جامعات العالم.

وأكد الدكتور الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن هذا التقدم يمثل قفزة كبيرة، خاصة وأن تصنيف "ليدن" يعتمد على قواعد بيانات البحث العلمي العالمية المعتمدة.

وأوضح أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا غير مسبوق وقفزات كبيرة في العديد من التصنيفات العالمية خلال عامين ونصف مثل تصنيف شنغهاي الصيني، وتايمز الإنجليزي، وUs news الأمريكي، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة وضع رؤية وخطة محددة لدعم قطاع البحث العلمي والنشر الدولي والتعليم في الجامعة، والعمل عليها مباشرة من خلال العديد من الإجراءات.

ولفت إلى أن الجامعة دعمت، أيضًا، النشر الدولي من خلال توفير معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة، وتقديم الدعم المادي مثل زيادة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، وعمل أول منصة للمشروعات البحثية والبحث العلمي، وإصدار أول مجلة دولية للعلوم الإنسانية.

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