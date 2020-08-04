دير المحرق يعلن فتح أبوابه يوميًا حتى السابعة مساءً

أعلن دير السيدة العذراء مريم، والمعروف بالمحرق بأسيوط، فتح أبوابه أمام الأقباط يوميًا من السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، على أن تكون زيارة المنطقة الأثرية من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة ظهرًا، مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية.وتستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، للفتح التدريجي بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، بدء استقبال الزائرين، اعتبارًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.وأكد الدير، في بيانه، على اقتصار الزيارات على المزار وقبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء فقط، لأخذ بركة الشهيدات دون حضور قداسات.وأكد الدير، في بيانه، على مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وحذر الدير من زيارة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.