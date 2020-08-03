غرفة بني سويف التجارية: حريصون على توفير المنتجات الغذائية

قال حسن جعفر، رئيس غرفة بني سويف التجارية، إن هناك وفرة من المنتجات الغذائية بالأسواق.أضاف جعفر، لـ«الدستور»، أن هناك توافر للسلع بالسوق التجارية في محافظته وهو ما انعكس على زيادة حالة الاستقرار العامة بكافة أسواق المحافظة وبالتحديد أثناء أيام عيد الأضحى.وأكد أن هناك تواصل مستمر من قبل الغرفة مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).