رئيس الجزائر يطالب بتحقيق فوري في مؤامرة قطع الخدمات

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، بضرورة الإسراع في فتح تحقيقات في عدة أزمات مفاجئة ضربت البلاد خلال الأيام الماضية من بينها حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب.جاء ذلك خلال ترؤس عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا "كوفيد 19".وناقش الاجتماع عدد من الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة سير الاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.وطالب الرئيس الجزائري أيضا بضرورة التحقيق الفوري في الاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب خزانات الاكسجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد منذ أيام عن وجود مؤامرة تخريبية استهدفت البلاد خلال الأيام الماضية استهدفت قطاعات المياه والكهرباء والسيولة النقدية بالبلاد.