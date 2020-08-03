«مستثمري أكتوبر»: الحكومة نهضت بالاقتصاد بطريقة احترافية

أشاد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بأداء الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قدرتهم الاحترافية للنهوض بالاقتصاد المحلي، مؤكدا أنها نهضت بالاقتصاد بطريقة احترافية.وقال خميس، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أزمة كورونا أدت إلى توقف العديد من المصانع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بوضع خطة للتعايش مع فيروس كورونا، فضلا عن إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.وطالب بضرورة إلغاء القسط الثابت للكهرباء لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى إعادة النظر في أسعار الغاز المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك.