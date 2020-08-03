رئيس وزراء الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تشهد تحسنًا ملحوظًا.جاء ذلك ‏خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد، اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح.ونقل رئيس الوزراء الكويتي، تحيات وتقدير أمير الكويت إلى جميع أعضاء المجلس، على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.