«التعليم» تعلن رسميًا موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020.ومن المقرر أن يوجّه وزير التعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى يهنئ فيها طلبة الثانوية العامة بنتيجة الامتحان، مهنئًا أوائل الثانوية العامة بالتفوق.كما يتقدم وزير التربية والتعليم، بالتهنئة لجموع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم الطلاب من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل مَن ساهم في نجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.