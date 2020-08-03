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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صاحب تمثال «مصر تنهض» يرد على الانتقادات: «أنا فنان من صغري»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:38 م
مصر تنهض
مصر تنهض
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الفنان التشكيلي أحمد عبدالكريم عبدالنبي، صاحب تمثال "مصر تنهض"، الهجوم والحدة في الأوصاف ورفض عمله الفني، قائلا إن التمثال لم يكتمل بعد، موضحا أنه لم ينشر الصور لأخذ رأي الناس، وإنما كان على صفحته الشخصية، ليخبر زملائه عما يقوم به، معقبا: "الفن بيجري في دمي، من صغري وأنا فنان تشكيلي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز بالعربية": "زملائي كانوا بيسألوا إنت فين بتعمل ايه دلوقتي، بدل ما أكلمهم نشرت الصور، لكن فوجئت بتحول الموضوع لسخرية ونقد غير بناء".

وأردف: "هناك نحاتين محترمين نقدوا الموضوع بشكل محترم، وهذه ثاني تجربة لي للنحت على الرخام، والنحت على الرخام ليس فيه إضافات، وإنما يعتمد على الحذف فقط، ولو شاهد أحدهم الكتلة الرخامية قبل بدء العمل ما اتصور أن يصل للشكل الحالي".

وعما تردد عن مقارنته تمثال "مصر تنهض"، بتمثال "نهضة مصر" للفنان محمود مختار، قال "عبدالكريم"، إنه لم يقل إن تمثال مختار تلقى تمويل ودعم، وإنما قال إن الوعي الوطني وقتها كان مختلفا، وكان فيه اكتتاب.

وتابع: "تمثال مصر تنهض جميل بالنسبة للوقت الذي استغرقه العمل، ولست نادما على نشر الصور لأني لم أخطئ، ورغم محاولات الإحباط لن أتوقف عن العمل، تاريخي واضح، ومن يريد يدخل على صفحاتي ويعرف إنجازاتي".

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