الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها الكاتب والناقد الفلسطيني محمد مدحت أسعد، الذي وافته المنية اليوم الإثنين في بلاطة نابلس، عن عمر ناهز 61 عامًا قضاها في تربية وتعليم الأجيال الكتابة والنقد الأدبي.وتقدمت الوزارة ممثلة بوزير الثقافة الروائي الدكتور عاطف أبو سيف وجميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي وأصدق المواساة من عائلة الراحل، ومن ملتقى بلاطة الثقافي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.يذكر أن الراحل محمد مدحت أسعد دويكات، من مواليد العام 1959، ويعتبر الراحل أحد مؤسسي ملتقى بلاطة الثقافي في العام 1992 وكان له دور بارز في إثراء الثقافة الوطنية الفلسطينية حيث كان عضوًا في اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وصدر له "نبوءة الكلمات" -دراسة نقديّة مبكرة في أعمال الشاعر الفلسطيني عبد الناصر صالح، كما صدر له العديد من الدراسات الثقافية والأدبية والمقالات النقدية.