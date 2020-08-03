رشا مهدي تتألق في جلسة تصوير بإطلالة جريئة

خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير حديثة بإطلالة صيفية جذابة على شاطئ البحر، تميزت بالبساطة اللافتة والألوان الفاتحة، الجلسة جاءت بعدسة المصور الفوتوغرافي حسين باشا، وستايلنج إيهاب العادلي، وتصفيف الشعر لإسماعيل عبده.ونشرت الفنانة جلسة التصوير الجديدة لها والتي تم تصويرها في الساحل الشمالي، أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام".يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي كان مسلسل "طاقة حب" الذي قدمته العام الجاري، وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة مع يسرا اللوزي، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، وجيهان خليل، وعدد كبير من النجوم.