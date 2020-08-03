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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكاديمى: روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح ضد كورونا شهريا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:44 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهات الصحية أو القائمين على الأعمال للحفاظ على الصحة العامة في روسيا الاتحادية، خاصة وزارة الصحة توصلوا إلى لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع التجارب السريرية الخاصة باللقاح وأعطى نتائج إيجابية.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ترخيص هذا الدواء فى وزارة الصحة الروسية، موضحا أن وزير الصحة الروسي صرح بأنه سوف يتم إنتاج هذا اللقاح بكميات تصل إلى الآلاف من الجرعات من أجل معالجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه من المتوقع فى نهاية العام إنتاج ملايين الجرعات شهريا من اللقاح وتقديمها إلى الشعب الروسي مجانا، لافتا إلى أن كل مواطن سيكون حسب إرادته في تناول اللقاح للشفاء من الفيروس.

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