رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مجدي الهواري: عرض «حزلقوم» الشهر القادم.. ومكي نجم استثنائي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:45 م
مسرحية حزلقوم
مسرحية حزلقوم
أمير محمد خالد
طباعة
كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "حزلقوم" عن انطلاق العرض، الذي يعد أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي منتصف الشهر القادم.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الأولية للعرض، والتي بدأت حتى قبل انطلاق العروض الجماهيرية حيث تصدر " حزلقوم" تريند تويتر في مصر، فور طرح بوستر المسرحية الاول على الحسابات الرسمية لكايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الأولى في مصر بعد النجاح الساحق الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

واشاد "الهواري" بالفنان أحمد مكي وبحماسه للوقوف علي المسرح، معتبرا أنه استثنائي ولكن متوقع من فنان نجم بقيمته وذكائه، مشيرا إلى أنه يدرك جيدا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور، مؤكدا أن حضوره الفنان المسرح خلال عرض " حزلقوم" الاول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء طاغيا وقويا جدا للجميع ولي شخصيا.

وأضاف الشريك المؤسس لكايرو شو:" حماس مكي للعرض الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية، يكشف معدنا اصيلا وشجاعة من فنان يقدر جمهوره، وابدي الهواري إعجابه الشديد بدعم الفنان للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية، وحتي شباب الوجوه الجديدة التي اكتشفها "مكي" بنفسه وأصر على منحهم فرصة كبيرة في " حزلقوم"، وهو أمر يعكس مدي تصالحه مع فنه وثقته الكبيرة بنفسه كنجم.

مسرحية " حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، ويشارك أحمد مكي في بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وعدد من نجوم الكوميديا، واخراج كريم سامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

اليوم.. جولة مفاوضات جديدة لبحث أزمة سد النهضة

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

"التحق بمعهد الطيران".. حكاية مقلب تسبب فى منح رشدى أباظة لقب "طيار"

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

ثقافة دمياط تحتفل بعيد الأضحى بورش عمل للأطفال

«عمارة ساكن قصادي» لـ«محمد الجداوي».. كتاب برائحة التسعينيات

علي الحجار يحيى حفلا غنائيا بمسرح النافورة بالأوبرا الخميس

13 أغسطس.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا