مجدي الهواري: عرض «حزلقوم» الشهر القادم.. ومكي نجم استثنائي

كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "حزلقوم" عن انطلاق العرض، الذي يعد أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي منتصف الشهر القادم.وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الأولية للعرض، والتي بدأت حتى قبل انطلاق العروض الجماهيرية حيث تصدر " حزلقوم" تريند تويتر في مصر، فور طرح بوستر المسرحية الاول على الحسابات الرسمية لكايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الأولى في مصر بعد النجاح الساحق الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.واشاد "الهواري" بالفنان أحمد مكي وبحماسه للوقوف علي المسرح، معتبرا أنه استثنائي ولكن متوقع من فنان نجم بقيمته وذكائه، مشيرا إلى أنه يدرك جيدا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور، مؤكدا أن حضوره الفنان المسرح خلال عرض " حزلقوم" الاول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء طاغيا وقويا جدا للجميع ولي شخصيا.وأضاف الشريك المؤسس لكايرو شو:" حماس مكي للعرض الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية، يكشف معدنا اصيلا وشجاعة من فنان يقدر جمهوره، وابدي الهواري إعجابه الشديد بدعم الفنان للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية، وحتي شباب الوجوه الجديدة التي اكتشفها "مكي" بنفسه وأصر على منحهم فرصة كبيرة في " حزلقوم"، وهو أمر يعكس مدي تصالحه مع فنه وثقته الكبيرة بنفسه كنجم.مسرحية " حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، ويشارك أحمد مكي في بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وعدد من نجوم الكوميديا، واخراج كريم سامي.