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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمعة.. النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:34 م
الحريري
الحريري
مروة عنبر
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أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الاثنين، أنها ستنطق الجمعة المقبل، بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة بعد 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، حكمها غيابيا بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

وتعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها.

وعقب كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.

يذكر أنه في 14 فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق وسط بيروت.

وتوجه تهمة اغتيال رفيق الحريري لخمسة متهمين، هم مصطفى بدر الدين القائد العسكري السابق لحزب الله، والذي قتل في سوريا عام 2016، وسليم عياش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسن حبيب مرعي.

وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، ولا يعرف شيء عن مكان تواجدهم.

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