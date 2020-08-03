طقس الثلاثاء حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء شبورة مائية صباحا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل ليلا - شبورة مائية صباحا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، معتدل ليلا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 36 25الاسكندرية 32 25وادى النطرون 36 25طنطا 35 24شبين الكوم 36 25دمنهور 33 24بلطيم 32 25مطروح 31 24السلوم 33 22سيوة 41 24بورسعيد 32 25دمياط 31 26الزقازيق 36 26المنصورة 35 24الاسماعيلية 37 22السويس 36 24العريش 33 22رفح 32 23راس سدر 39 25نخل 37 20نويبع 37 30طابا 37 30كاترين 33 24الطور 36 25شرم الشيخ 40 29الغردقة 41 29مرسى علم 39 28الفيوم 41 24بنى سويف 41 25المنيا 42 24اسيوط 42 25سوهاج 43 26قنا 43 27الاقصر 44 28اسوان 44 29ادفو 44 29ابوسمبل 43 29الوادى الجديد 44 28شلاتين 40 28ابورماد 38 29حلايب 36 30راس حدربه 36 30