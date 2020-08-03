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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الثلاثاء حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.. القاهرة 36

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:31 م
الطقس
الطقس
أش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء شبورة مائية صباحا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل ليلا - شبورة مائية صباحا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، معتدل ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 24
السلوم 33 22
سيوة 41 24
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
راس سدر 39 25
نخل 37 20
نويبع 37 30
طابا 37 30
كاترين 33 24
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 29
مرسى علم 39 28
الفيوم 41 24
بنى سويف 41 25
المنيا 42 24
اسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الاقصر 44 28
اسوان 44 29
ادفو 44 29
ابوسمبل 43 29
الوادى الجديد 44 28
شلاتين 40 28
ابورماد 38 29
حلايب 36 30
راس حدربه 36 30

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