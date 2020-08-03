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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى دمشق إلى أكثر من 57%

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:20 ص
كورونا فى دمشق
كورونا فى دمشق
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأثنين، ارتفاع نسبة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في دمشق إلى أكثر من 57% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالات روسية، أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات كورونا في البلاد، إذ تتركز فيها 291 إصابة من أصل 509 إصابات بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات.

كما أظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى يوم أمس الأحد أن ريف دمشق يأتي في المرتبة الثانية من حيث توزيع الإصابات بواقع 81 إصابة وبنحو 16% من إجمالي الإصابات.

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