«أمن القاهرة» تعقد اجتماعات موسعة لوضع خطة تأمين انتخابات «الشيوخ»

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن انعقاد اجتماعات مكثفة لوضع خطة أمنية رفيعة المستوى لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ التي من المقرر إجراؤها في أغسطس الجاري عقب توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.وأوضح أن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة يعقدون اجتماعات موسعة مع رؤساء القطاعات ورؤساء المباحث لوضع خطة تأمين لجان الاقتراع.ومن جانبه وجه "الجندي" بضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه وتأمين لجان الانتخابات وإتمامها بمظهر حضاري.