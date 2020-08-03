أوائل الثانوية العامة يتجاوزون الـ48 طالبًا و79% نسبة النجاح

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة غدًا الثلاثاء، على أن تظهر رسميًا عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء، ويتم إعلانها في المدارس يوم الخميس المقبل.وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث بلغت 79٪؜، وأشارت المصادر إلى أن عدد الأوائل هذا العام أكثر من 48 طالبًا وطالبة.جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل الشعب الثلاث، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم، سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.كما تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريب نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول، حتى إعلان النتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أى أجهزة محمول أو فلاشات.بينما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.