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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 3 أغسطس 2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:48 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 3 أغسطس لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز.
عاطفيًا: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهًا للأمر.
صحيًا: أنت مسموح لك صباحًا تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك.

الثور
مهنيًا: تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنويًا وتلجأ إلى أحد الأصدقاء.
عاطفيًا: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجابًا على الصعيد العاطفي وتخطط مع الشريك لمشروع مهم.
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيدًا.

الجوزاء
مهنيًا: تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل إلى المرتجى.
عاطفيًا: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب وتجنّب توجيه الكلام القارص يمينًا وشمالًا.
صحيًا: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

السرطان
مهنيًا: يوم جيد ومناسب لك، يتحدث عن فترة جيدة فتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.
عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما.
صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.

الأسد
مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا تحت تأثير القمر المكتمل من برج الدلو أو تجبر على تبرير وتفسير وربما إلى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة.
عاطفيًا: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، ابتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات.
صحيًا: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط.

العذراء
مهنيًا: يفهم زملاءك كلامك بمعناه الحقيقي ويقدرونه عاليًا، فلا تجد نفسك مضطرًا للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة.
عاطفيًا: تشعّ جاذبية وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخبارًا عاطفية جيّدة تفرحك كثيرًا.
صحيًا: حاول أن تكون منتظمًا ودقيقًا في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب.

الميزان
مهنيًا: توقع الكثير من النجاح والمكاسب والفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة.
عاطفيًا: تربكك بعض مواقف الشريك وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية.
صحيًا: خذ قسطًا وافيًا من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية.

العقرب
مهنيًا: قد تعيش مخاوف لا أساس لها تحت تأثير القمر المحتمل في برج الدلو المعاكس لبرجك وتختلق لنفسك أزمة لشدة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.
عاطفيًا: تكثر أحلامك هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية.
صحيًا: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة.

القوس
مهنيًا: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضًا جيدًا يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد.
عاطفيًا: قد تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى المستقبل.
صحيًا: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.

الجدي
مهنيًا: قد تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب.
عاطفيًا: لا تفرض أي شروط على الحبيب قبل أن تستمع إلى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي.
صحيًا: اعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة.

الدلو
مهنيًا: اكتمال القمر في برجك يجعلك تحقق انتصارات مهمّة في العمل، وإنجازًا مهمًا يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك.
عاطفيًا: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك.
صحيًا: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات.

الحوت
مهنيًا: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.
عاطفيًا: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليًّا بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة.
صحيًا: قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

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