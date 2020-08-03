رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الأديرة تبدأ الفتح التدريجى أمام الأقباط بإجراءات احترازية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:33 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة- ماريان رسمى
طباعة
تستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في الفتح التدريجي لها بعد إغلاق دام 5 اشهر أمام الأقباط؛ وذلك بإجراءات احترازية مشددة.

وأعلن دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، عن بدء استقبال الزائرين، بدءًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وأكد الدير، في بيانه، على أقتصار الزيارات على المزار وقبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء فقط، لأخذ البركة الشهيدات دون حضور قداسات.

وأوضح الدير في بيانه على مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وحذر الدير من زيارة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.

كما أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى المساء.

وأكد الدير في بيان له، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، فتح أبوابه للزيارات في صوم السيدة العذراء مريم، وذلك في الفترة 7 أغسطس وحتى 22 أغسطس المقبل.

أما دير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط، في بيان له، إعادة فتح أبوابه أمام الأقباط، الخميس 30 يوليو، على أن يتم إغلاقه الجمعة 31 يوليو أمام الأقباط نهائيًا، فيما يتم استئناف فتح أبوابه السبت 1 أغسطس المقبل.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن بدء فتح أبوابه لاستقبال معمودية الأطفال به وزيارة الأفراد له.

وقال الدير، في بيان له "إنه سيتم فتح أبواب الدير للمعمودية فقط والزيارة، يوميًا من السادسة صباحًا وحتى الرابعة ظهرًا؛ مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية".

كما أعلن الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، عن فتح دير القديس القمص يسى ميخائيل طما، على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أسبوعيًا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية، عن بدء استقبال الزائرين ابتداءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.

وأكد الدير، في بيان له، أن الزيارات ستكون يوميًا ابتداءا من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، دون حضور قداسات.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الزوار، مشيرًا إلى امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة أو أي أعراض نزلات برد أو أعراض تنفسية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

صفر كورونا: «حميات الأقصر» يحتفل بمحاصرة الفيروس (صور)

5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

نجم الساعة

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا