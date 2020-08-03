اليوم.. الأديرة تبدأ الفتح التدريجى أمام الأقباط بإجراءات احترازية

تستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في الفتح التدريجي لها بعد إغلاق دام 5 اشهر أمام الأقباط؛ وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، عن بدء استقبال الزائرين، بدءًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.وأكد الدير، في بيانه، على أقتصار الزيارات على المزار وقبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء فقط، لأخذ البركة الشهيدات دون حضور قداسات.وأوضح الدير في بيانه على مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وحذر الدير من زيارة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.كما أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا حتى المساء.وأكد الدير في بيان له، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.وأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، فتح أبوابه للزيارات في صوم السيدة العذراء مريم، وذلك في الفترة 7 أغسطس وحتى 22 أغسطس المقبل.أما دير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط، في بيان له، إعادة فتح أبوابه أمام الأقباط، الخميس 30 يوليو، على أن يتم إغلاقه الجمعة 31 يوليو أمام الأقباط نهائيًا، فيما يتم استئناف فتح أبوابه السبت 1 أغسطس المقبل.وأعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن بدء فتح أبوابه لاستقبال معمودية الأطفال به وزيارة الأفراد له.وقال الدير، في بيان له "إنه سيتم فتح أبواب الدير للمعمودية فقط والزيارة، يوميًا من السادسة صباحًا وحتى الرابعة ظهرًا؛ مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية".كما أعلن الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، عن فتح دير القديس القمص يسى ميخائيل طما، على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أسبوعيًا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأعلن دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية، عن بدء استقبال الزائرين ابتداءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.وأكد الدير، في بيان له، أن الزيارات ستكون يوميًا ابتداءا من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، دون حضور قداسات.وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الزوار، مشيرًا إلى امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة أو أي أعراض نزلات برد أو أعراض تنفسية.