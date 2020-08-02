البيت الأبيض: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

قال رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الأحد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر ستُجرى كما هو مخطط لها وذلك بعد أيام فقط من طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيلها بشأن مخاوف تتعلق بالتلاعب في أصوات الناخبين.ونقلت صحيفة نيويورك بوست، في نسختها الإلكترونية، عن ميدوز نفيه الاتهامات بأن الرئيس كان يحاول التدخل في العملية الانتخابية لكنه ردد مخاوف ترامب من أن النتائج قد يتم تأجيلها إذا قرر عدد غير مسبوق من الأمريكيين التصويت ببطاقات الاقتراع عبر البريد وسط جائحة الفيروس التاجي الجديد، مضيفا أن ترامب لم ينظر في تأخير أي انتخابات.وأردف يقول "ما سنفعله هو أنه إذا حاولنا الانتقال إلى ذلك وبدء إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد في جميع أنحاء البلاد، جميع الولايات الخمسين، فما سنراه هو التأخير لأنهم ليسوا مجهزين للتعامل مع ذلك".ومضى يقول "سنجري الانتخابات يوم 3 نوفمبر وسيفوز الرئيس".كان ترامب قد اقترح في تغريدة يوم 30 يوليو تأجيل الانتخابات "حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن" مشيرا إلى أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى انتخابات "غير دقيقة ومزورة".يشار إلى أن مواعيد الانتخابات الرئاسية منصوص عليها في القانون الاتحادي والكونجرس هو الجهة الوحيدة المخوّل لها إجراء أي تغيير.وقالت نيويورك بوست إنه لا يوجد دليل على إمكانية تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع من خلال التصويت عبر البريد، مشيرة إلى أن خمس ولايات تعتمد بشكل حصري على على التصويت عبر البريد لكن تغريدة ترامب تسببت في حالة من الذعر في جميع أنحاء البلاد ما اضطر أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري إلى رفض الفكرة.