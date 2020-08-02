بشير عبدالفتاح: أنقرة تهدف لاستعادة الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية

قال بشير عبدالفتاح، الخبير في الشئون التركية، إن السياسة الخارجية التركية بدأت تتجه نحو العسكرة من خلال التدخل في الدول وإقامة قواعد عسكرية فيها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "تركيا بدأت تتغلغل في العراق وتجاوزت مرحلة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وباتت تتدخل في مناطق أخرى، في أمل لاستعادة الموصل التي كانت تعود للدولة العثمانية وانفصلت عنها في عام 1929".وتابع، أن أنقرة تهدف إلى استعادة الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية في الحرب العالمية الثانية، وهذا مستحيل لأن اتفاقية لوزان ليست محددة المدة ولا يجوز التراجع عنها أو تغييرها.وأكد أن أردوغان يستطيع تتريك المناطق التي يحتلها بالتمركز فيها ومحاولة فرض اللغة التركية والخدمات والمدارس التركية، لكن أن يضمها للأراضي التركية درب من المستحيل، وإلا سيطلب مناطق أخرى في البلقان واليونان وغيرها وهذا لن يسمح بهذا المجتمع الدولي على الإطلاق.وتابع، اعتداء أردوغان على كركوك، لملاحقة مقاتلي حزب العمل الكردستاني بات تدخلا في مناطق أخرى وعينها على النص والموصل وكذلك فإن سوريا والعراق ستلجأ لمجلس الأمن خاصة أن تركيا تمنع المياه عن العراق وسوريا ومخالفة الاتفاقيات الدولية بضرورة الحفاظ على حصص المياه.