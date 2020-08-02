وزير خارجية لبنان يعتزم الاستقالة ومشاورات لاختيار البديل

أكدت مصادر لبنانية، مساء الأحد، عزم وزير الخارجية ناصيف حتى الاستقالة من حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.وأوضحت قناة LBCI اللبنانية أن الوزير ناصيف حتي أبلغ عددا من المسئولين نيته تقديم الاستقالة غدا إلى رئيس الوزراء.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات الجدية لاختيار بديل عن وزير الخارجية انطلقت وتجري الآن مشاورات واتصالات سياسية مكثفة لإيجاد اسم بديل عن الوزير في حال ظلّ مصرًا على الاستقالة.وتشهد لبنان احتجاجات مستمرة وخلافات حكومية؛ بسبب استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.