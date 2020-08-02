«الكمامات تجعلنا عبيدا».. تظاهرات في برلين احتجاجًا على قيود كورونا

خرج المئات من المواطنين الألمان في تظاهرات ضد القيود التي فرضتها الحكومة الألمانية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال أحد المتظاهرين: "نطالب بالعودة بشكل أساسي إلى الديمقراطية، بعيدًا عن هذه القوانين التي فرضت علينا، بعيدًا عن الكمامات التي تجعلنا عبيدًا"، وظهر المتظاهرون دون ارتداء الكمامات.وأضافت أخرى: "الأشخاص الذين لا يقومون بالبحث يظلون أغبياء ويصدقون ما تقوم به الحكومة، ويدخلون في الخوف الذي تنظمه لنا الحكومة".وأوضح التقرير الذي نشرته قناة "الحدث" أن المظاهرات رفعت شعار "يوم الحرية"، واعترض المتظاهرون على القيود التي اعتبروها انتهاكًا للحقوق والحريات، كما تكرر مشهد التظاهرات ضد القيود التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الإغلاق.