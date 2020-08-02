عمرو دياب مع دينا الشربيني في كواليس «يا بلدنا يا حلوة»

نشر المخرج طارق العريان عبر فيسبوك صورًا لكواليس أغنية "يا بلدنا ياحلوة" للمطرب عمرو دياب.وظهر في الصور الهضبة بصحبة دينا الشربيني والمخرج طارق العريان وعدد من أبطال عمل الكليب.وطرح الهضبة أغنيته الجديدة «يابلدنا ياحلوة»، قبل يومين من عيد الأضحى وهي كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.