أمل رمزى: نقل 22 مومياء من التحرير إلى مصر القديمة

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة سيكون حدثا عالميا يشاهده العالم أجمع.وقالت «رمزي»، في بيان، إنه سيتم نقل 22 مومياء من التحرير إلى مصر القديمة في موكب مهيب يشاهده العالم في بث مباشر، من لحظة خروج هذه المومياوات من المتحف المصري وصولًا إلى داخل متحف الحضارة.وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الحدث، ووجه بالترتيب الدقيق له ليظهر بالصورة اللائقة بمصر وتاريخها، متوقعة أن يكون حدثًا لم نشهده من قبل في مصر.وطالبت «رمزي»، بدعوة أكبر عدد ممكن من ممثلي وسائل الإعلام العالمية لتغطية هذا الحدث، فضلًا عن ضرورة الاهتمام المحلي إعلاميًا به وبتاريخ هذه المومياوات الملكية المهمة والتي تشكل جزءًا من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.وأشارت رئيس لجنة السياحة بالوفد، إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد السياح إلى متحف الحضارة بمصر القديمة للتعرف على تاريخ هذه المومياوات، مطالبة بسرعة الانتهاء من تجميل وإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالمتحف، فضلًا عن طريق سير المومياوات.