كنائس القاهرة والإسكندرية تبدأ الفتح التدريجي غدًا

تبدأ كنائس القاهرة والإسكندرية، غدا الإثنين، بالفتح التدريجي، وذلك بعد قرار المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بعودة القداسات بشكل تدريجي ابتداء من 3 أغسطس.وأشارت مصادر كنسية إلى أن جميع الكنائس التي ستبدأ صلوات غدا، سوف تلتزم بمسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين والمقررة بوجود فرد واحد بكل مقعد جماعي بالكنيسة، وخلال تناول الأسرار المقدسة توجد مسافة مترين بين كل فرد وآخر مع وجود علامات للوقوف لكل فرد بهذه المسافة.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك بعض الإجراءات التي استجدت خلال صلوات القداسات بعد عودة فتح الكنائس من بينها التزام كل شخص بالكتب المقدسة الخاصة بكل فرد خلال الصلاة أو قراءة الصلوات من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها أو عرضها على شاشات كبيرة لجميع المصلين، مع الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية من لفافات التناول بالأسرار المقدسة وزجاجات المياه الخاصة بكل مصلٍ مع الالتزام بارتداء الكمامات خلال فترة الصلوات وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنائس.وتابعت: أن الكنائس ستصلي القداسات طوال الأسبوع عدا يوم الأحد، ويستمر حجز حضور القداسات للأسر القبطية التي لم تحضر القداس الأول لعودة الصلوات على مدار الشهر الجاري، وسيكون لكل أسرة قداس واحد شهريا حتى يتاح للجميع حضور الصلوات.