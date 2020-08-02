«شباب الأحزاب» تدعو مواطنى شمال سيناء للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

أكد حمود الحجاوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن محافظة شمال سيناء، أمين شباب حزب مصر بلدى بشمال سيناء أن حملة "الوعى أمانة" نبعت من مؤتمرات ولقاءات الشباب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وباقي المسئولين دعما للديمقراطية، وتشجيعًا لجميع المصريين على المشاركة فيها.جاء ذلك خلال إعداد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة الوعى أمانة لدعوة المواطنين للمشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الدستورية وحثهم على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية واختيار ممثليهم فى انتخابات مجلس الشيوخ القادم وجميع الاستحقاقات القادمة.وأشار الحجاوي، في بيان الأحد، إلى أنه يتم تنفيذ الحملة حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعى بسبب جائحة كورونا، حيث يقوم الشباب بتوصيل رسائلهم إلى الشباب وباقي الفئات للمشاركة بجدية والتمسك بحقوقهم والمشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل، ودعوة الناخبين إلى الخروج يومي 11 و12 أغسطس المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.