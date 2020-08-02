6 قتلى بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

قتل ستة أشخاص على الأقل، معظمهم من الأطفال، بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية ومسئولون محليون، اليوم الأحد.وأسفرت العبوة الناسفة التي انفجرت أثناء مرور عربة، مساء السبت، عن إصابة أربعة آخرين، كما أضافت المصادر.وتكثر في شمال بوركينا فاسو الهجمات الجهادية التي قتلت أكثر من 1000 شخص، وشردت أكثر من مليون منذ العام 2015.