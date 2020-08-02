أيرلندا تدرس إجراءات إضافية للحد من السفر لغير الضرورة

قال وزير الصحة الأيرلندي ستيفن دونيلي، اليوم الأحد: إن البلاد تدرس إجراءات إضافية للحد من السفر لغير الضرورة، في أعقاب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية في أيرلندا ودول أوروبية أخرى.وتوصي أيرلندا بالفعل بتجنب السفر إلى الخارج لغير الضرورة، وتطالب العائدين من جميع دول العالم، باستثناء 15 دولة، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما، لكنها لا تلزم الزائرين بالخضوع لفحص كورونا، ولم تحظر الرحلات الجوية من أي دولة.وقال دونيلي، لإذاعة (آر. تي. إي): "ننفذ فحوصا عشوائية في المطارات، وهناك وجود متزايد لتدابير الصحة العامة، ونبحث خيارات أخرى وكذلك قيودا إضافية على السفر لغير الضرورة.. لأن الوضع الدولي يزداد تقلبا".