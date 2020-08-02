جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

شهدت قرية شندلات التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، جريمة قتل أخ على يد شقيقه بسبب الخلاف على الميراث.وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبعد المعاينة تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ على القاتل داخل المستشفى بعد إصابته.وتبين بالتحري والفحص أن المتهم "عبدالسلام.ن" أقدم على ذبح شقيقيه "أشرف.ن" بسبب إلقاء القتيل زوجة القاتل من أعلى سطح منزلهم مما إصابها بجروح متعددة أثناء خلافهما على الميراث مستخدمًا سكينًا، فيما أصيب القاتل أيضا وتم نقلة للمستشفى لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لإصابات أثناء مشاجرته مع شقيقه.