استعجال التحريات حول لحوم مجهولة المصدر بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة اليوم الأحد، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، حول ضبط مالك محل جزارة بلحوم مجهولة المصدر، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.كانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية في ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة الحدائق، لحيازته (20 كيلو لحوم، 8 كيلوات كبدة) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية دون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.