إزالة فورية لتعدٍ على أملاك دولة بساحل سليم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لتعدي بقواعد وسملات على أرض أملاك دولة بعزبة السيول بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم باستخدام معدات الحملات الميكانيكية.وأوضح محافظ أسيوط إنه تم فك شدة خشبية لبناء مخالف بالوليدية بحي شرق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأكد اللواء عصام سعد إنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.وقال اللواء عصام سعد إنه تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على أراضي زراعية أو أملاك الدولة أو بناء مخالف خلال أيام عيد الأضحى المبارك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي منعًا لاستغلال البعض تلك الفترة في تنفيذ تعديات ومخالفات.كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وكافة المديريات المعنية والمتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي تعديات والإبلاغ عنها والتعامل الفوري معها وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة.