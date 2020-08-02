محامية: النائب العام يقول للفتيات «قدّمي البلاغ ومتخافيش»

قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والبيئة الحاضنة للقانون وإعطاء المرأة ٢٥٪؜ من المجالس النيابية وتجريم عدم إعطاء الميراث للمرأة.وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن القوانين تنتصر للمرأة وتحميها من التحرش والاعتداء، مؤكدة أن الدولة لأول مرة توفر الحماية والخصوصية لكل من يتعرض للتحرش، والنائب العام المصري يقول للفتيات: "متخفوش انتو معاكو دولة القانون وقدمي البلاغ".وأوضحت عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، الفرق بين التحرش وهتك العرض، والاغتصاب، موضحة أن الحملقة والملاحقة ورسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مرغوب فيه يعد تحرش في القانون المصري، أما إذا اقترنت الواقعة باللمس فتعد هتك عرض، أما الاغتصاب فهو الفعل الجنسي الكامل بدون إرادة الطرف الآخر، مشيرة إلى أن عقوبة التحرش تصل لـ 6 أشهر، وهتك العرض تصل لـ 3 سنوات، والاغتصاب يصل لـحد الإعدام.