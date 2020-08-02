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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع ألماني يكشف خطط أردوغان لتوسيع مناطق نفوذ تركيا في العالم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:00 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف موقع ميركور الألماني عن خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توسيع نفوذه من أجل تحويل تركيا لقوة عالمية كبرى، حيث قال الموقع إن أردوغان يرى سوريا وليبيا على وجه الخصوص دولتين هامتين للسياسة الخارجية التركية.

وقال الموقع الألماني إن تركيا تعمل حاليًا على توسيع مناطق نفوذها بشكل كبير في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتابع الموقع بسبب قلة الحكمة الأوروبية استطاعت تركيا تحقيق بعض النجاحات الطفيفة في سوريا، عن طريق مساعدة الميليشيات المتمردة المدعومة من تركيا، كما نوه الموقع الألماني أن القوات التركية في سوريا تقوم بممارسة التأثير الثقافي في سوريا، حيث يتم تدريس اللغة التركية في المدارس، ويتم تعليم الإسلام التركي وتستخدم الليرة التركية أيضًا كوسيلة للدفع.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أردوغان يستخدم 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، كوسيلة للضغط لتأكيد مصالحه، حيث قام الرئيس التركي باستعراض عضلاته في بداية العام تقريبًا وجلب عشرات الآلاف من السوريين إلى الحدود اليونانية لذا أثار أردوغان أزمة لاجئين جديدة.

وتابع الموقع الألماني من أجل توسيع نطاق نفوذه، يقوم أردوغان أيضًا بحملات استراتيجية في بلدان أخرى، حيث تم نشر الجيش التركي ضد القوات الكردية في شمال العراق، وفي إفريقيا، اتخذت تركيا موقفًا في الصومال والسودان، ويقال أيضًا أنه تم تسليم أسلحة تركية إلى نيجيريا إلى الميليشيا الإرهابية بوكو حرام، وهي فرع من تنظيم داعش.

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