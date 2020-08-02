بعد اعتقال شارمهد.. أمريكا تدعو إيران لاحترام القانون الدولي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، طهران إلى احترام المعايير القانونية الدولية.وقال ناطق باسم الخارجية: "أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد".جاء ذلك بعدما نشرت وكالة "فارس" الإريرانية اليوم، مقطع فيديو، يوثق اعترافات متهمين أو موقوفين تحت الضغط والإكراه، فضلًا عن اعتراف لزعيم مجموعة توندار الموقوف جمشيد شارمهد.وفي الفيديو القصير، أقر المعتقل الذي أفادت تقارير بأن تركيا سلمته لطهران، أنه دبر تفجير شيراز قبل 12 عامًا، وكان يحضر لعمليات أخرى داخل إيران.وأضاف أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناءً على اتهامات خاطئة".وتابع: "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية واحترام المعايير القانونية الدولية".من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد.وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان بثه التلفزيون الإيراني، السبت، توقيف من وصفته "بزعيم مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة، متهمة إياه بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز (جنوب) في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.وقالت الوزارة إن جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة توندار" الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة قوات الأمن الإيرانية.