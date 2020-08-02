ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 9.37 مليون برميل

أوردت وكالة "إنترفاكس" للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو.وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو تموز من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته إنترفاكس.