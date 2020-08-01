الإحصاء: 2.8 مليار دولار صادرات مصر عبر المطارات رغم كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر عبر المطارات إلى حدود 2.8 مليار دولار خلال أول 5 أشهر خلال العام الحالى 2020 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، فى ظل جائحة كورونا العالمية.وأضاف الإحصاء، أن الصادرات المصرية عبر الموانئ سجلت تراجعات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية حيث هبطت الواردات لـ2.9 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، كما تراجعت الصادرات عبر ميناء السويس من 2.2 مليار دولار لـ1.9 مليار دولار، والدخيلة من مليار دولار لـ758.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 11.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 13.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما تراجعت وارداتها من دول العالم لـ 26.1 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.